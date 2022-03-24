Гражданин Латвии осужден на 5 лет за шпионаж в пользу России

Суд Видземского пригорода Риги признал гражданина Латвии виновным в шпионаже в пользу России, передает Delfi.

Бирзгалис признан виновным в незаконном сборе информации, не подлежащей разглашению, с целью ее передачи иностранному государству и приговорен к четырем годам и шести месяцам лишения свободы и трем годам надзора.

Также Бирзгалис признан виновным в хранении огнестрельного оружия и боеприпасов без соответствующего разрешения. За это нарушение суд приговорил его к году лишения свободы.

Окончательное наказание для Бирзгалиса было определено по общности преступлений путем частичного суммирования приговоров, таким образом, ему назначено лишение свободы сроком на пять лет с надзором в течение трех лет.

Бирзгалис был задержан Службой государственной безопасности Латвии еще в прошлом году. Его обвинили в многолетнем сотрудничестве с российской службой военной разведки и передаче ей информации о секторе государственной обороны, не подлежащей разглашению.