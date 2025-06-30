Новые госпошлины для мигрантов хотят ввести в России с сентября

В России с сентября 2025 года могут ввести семь новых государственных пошлин для мигрантов. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на законопроект Министерства финансов.

Например, за постановку на учет по месту пребывания гражданам других стран придется платить 500 рублей. Кроме того, пошлины будут взимать за продление сроков за временное пребывание (1 тысяча рублей) и за разрешение на работу — 4,2 тысячи рублей.

Сборами обложат выдачу дубликатов некоторых документов и внесение изменений в них. Речь, в частности, идет о разрешениях на работу и патентах. Получение соответствующего документа или внесение в него поправок будет стоить 2,1 тысячи рублей. За выдачу или переоформление патента придется заплатить 4,2 тысячи рублей.

Госпошлина за регистрацию иностранцев по месту жительства вырастет с 420 рублей до 1 тысячи.