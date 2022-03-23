Великобритания, ФРГ, Швеция увеличат военную помощь Украине

Минобороны Германии хочет поставить Украине еще 2000 реактивных гранатометов из запасов Бундесвера.

Оборонное ведомство уже подало соответствующее заявление в Федеральный совет безопасности. Германия также поставит Украине больше переносных зенитно-ракетных комплексов "Стрела".

Швеция предоставит Украине еще 5000 единиц противотанкового вооружения, заявил министр обороны страны Петер Хультквист в среду в эфире Шведского радио

Так, по словам Хультквиста, новый пакет военной поддержки также будет включать оборудование для разминирования.

Премьер Великобритании Борис Джонсон в среду сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому о своем "намерении" использовать встрече G7 и НАТО в четверг для "существенного" увеличения военной помощи Украине.