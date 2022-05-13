Последнее обновление: 13.05.2022 12:20

Боррель анонсировал еще 500 млн евро на военную помощь Украине

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель анонсировал предоставление нового транша военной помощи Украине в размере 500 млн евро.

Об этом он заявил перед встречей глав МИД стран Группы семи в Германии, сообщает "Европейская правда".

По словам Борреля, встреча будет сосредоточена на том, чтобы обеспечить Украине еще больше того, что уже было предоставлено: "Больше поддержки, в частности, военной поддержки".

"Я объявлю, что мы как Европейский Союз предоставим новый транш, еще 500 млн евро, чтобы поддержать Украину в военном плане. Таким образом, эта поддержка достигнет 2 млрд евро в целом", - заявил он.

Боррель уточнил, что эти 500 миллионов будут потрачены на тяжелое вооружение.

Также, по словам главы европейской дипломатии, на встрече будет обсуждаться усиление санкционного давления на Россию, еще больше ее международная изоляция, противодействие дезинформации о последствиях войны для цен на энергоносители и на еду в мире.

Боррель также выразил убеждение, что страны ЕС придут к соглашению о нефтяном эмбарго против России, заявив, что этот вопрос будет обсуждаться во время встречи глав МИД стран ЕС в понедельник.

"Нам нужна эта договоренность, и она у нас будет. Потому что нам нужно избавиться от нефтяной зависимости от России", - заявил Боррель.

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