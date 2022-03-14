Украина просит у партнеров истребители и произведенное в СССР оружие

Западные страны могут помочь Украине оружием и санкциями, включая боевые самолеты и оружие, произведенное "в советском пространстве".

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга в понедельник, передает УНН.

"Оружие и санкции. Это то, что может сделать международное сообщество. Оружие – Украине, санкции – России", - ответил министр.

По его словам, Украина очень открыто говорит о том, что стране необходимо значительно усилить военно-воздушные силы, поэтому лучшее, что сейчас могут сделать союзники по НАТО, — это "предоставить Украине все необходимые истребители и штурмовики, которые позволят нам сбалансировать военную ситуацию в небе".

"Во-вторых, мы в основном используем оружие советских времен, поэтому было бы крайне важно, чтобы все страны, имеющие на своих складах оружие, произведенное в советском пространстве, передавали его нам для укрепления нашей обороноспособности", - сообщил дипломат.

Что касается санкций, Кулеба напомнил, что Украина требует полностью отключить Россию от Swift, прекратить обработку российских грузов в портах, ввести запрет на всю нефть и газ из России.