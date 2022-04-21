ЕС будет покупать тяжелое оружие для Украины

Евросоюз согласился покупать тяжелое вооружение и бесплатно передавать его Украине для поддержки в войне против России, Об этом сообщил президент Европейского Совета Шарль Мишель в интервью Европейской правде.

"Об этом не будет очень много новостей, из соображений безопасности. Но мы придерживаемся своих обязательств поставить вам это оружие", - отметил Мишель.

"Я прекрасно помню, как через два дня после начала войны президент Зеленский позвонил мне и попросил координировать предоставление Украине оружия. Для ЕС это было очень сложное решение, мы такого еще не делали. Но мы справились за несколько часов!",- добавил он.

По его словам, за два месяца с тех пор ЕС уже выделил 1,5 млрд евро через инструмент European Peace facility (используется для закупки для покрытия потребностей ВСУ).

"И это - в дополнение к поддержке от многих стран членов ЕС, поступающей на двустороннем уровне. Но этой помощи недостаточно, мы должны и будем делать еще больше", - подчеркнул Мишель.