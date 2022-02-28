Последнее обновление: 28.02.2022 10:51

Евросоюз поставит Украине боевые самолеты

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз поставит боевые самолеты Украине.

На пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС он подчеркнул, что главы МИД союза согласовали помощь Киеву на сумму 450 млн евро.

“Мы приняли решение обеспечить украинскую армию летальным оружием на сумму 450 млн. Евро", - сказал Боррель.

По его словам, дополнительно Украине будет выделено 50 млн. евро на нелетальное оружие, топливо и защитные средства.

“Мы собираемся поставлять Украине летальные вооружения и даже боевые самолеты”, — уточнил глава дипломатии ЕС.

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