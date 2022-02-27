Последнее обновление: 27.02.2022 16:29

Боррель предложит ЕС профинансировать поставки Украине летальных вооружений

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложит Совету ЕС профинансировать поставки Украине летальных вооружений и топлива.

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в воскресенье в преддверии экстренного заседания министров иностранных дел, передает ТАСС.

"Я предложу министрам использовать Европейский фонд мира для двух мер экстренной помощи. Они направлены на финансирование поставок летальных материалов для героической украинской армии <...>, а также на предоставление остро необходимых нелетальных средств, таких как топливо", - приводятся слова Борреля в документе.



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