ОЭСР приостановила международное тестирование школьников России

ОЭСР приостановила проведение в России международного исследования компетенций и знаний школьников Programme for International Student Assessment (PISA), в котором Россия участвовала с 2000 года, из-за войны в Украине.

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Рособрнадзора.

Исследование проводится среди 15-летних школьников, оцениваются их математическая, естественно-научная грамотность и грамотность чтения. Оно проходит с периодичностью в три года, и очередной этап должен был состояться в 2021 году. Однако из-за пандемии коронавируса его перенесли на 2022 год.

Кроме PISA отменено участие России в исследовании Teaching and Learning International Survey (TALIS), в рамках которого оценивается уровень подготовки учителей, а также в Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC), которое проверяет знания взрослых людей.