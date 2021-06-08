Власти России намерены ввести обязательный цифровой профиль для школьников

Минпросвещения предложило создать «цифровой профиль обучающегося», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на концепцию ведомства, которая в апреле была направлена в Минцифры.

В Минцифры подтвердили, что вместе с Минпросвещения работают над документом, в Минпросвещения на запрос издания не ответили.

Как следует из концепции, цифровой профиль будет обязательным, а регистрировать его планируют при первом обращении за образовательной услугой — при приеме в детский сад или первый класс школы, передает РБК.

В нем будут содержаться все достижения учащихся и данные, «необходимые для идентификации в рамках образовательного процесса». Система будет использовать информацию из реестров органов исполнительной власти и государственных информационных систем, запросы в них будут совершаться с использованием обезличенных идентификаторов.

В документе говорится, что предложения Минпросвещения составлены по поручению профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко от 17 марта. Источник «Коммерсанта», знакомый с деталями проекта, сообщил, что профили испытают в рамках эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды, который проходит до конца 2022 года.