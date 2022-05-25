Россия выйдет из Болонской системы

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что ведомство намерено отказаться от Болонской системы и разработать свою собственную систему высшего образования, в основе которой будут лежать интересы национальной экономики.

Он отметил, что к Болонской системе нужно относиться как к «пережитому этапу». Россия присоединилась к Болонскому процессу 19 сентября 2003 года. Этот процесс предполагает двухступенчатую систему высшего образования с разделением на бакалавриат и магистратуру.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев подчеркнул, что отказ должен быть поэтапным, а выпускников об этом необходимо предупредить хотя бы за два года.

«Здесь главное — снова не наделать ошибок, которые приведут в первую очередь к тому, что пострадают от этого у нас студенты, качество знаний и так далее», — отметил он.

Спикер нижней палаты Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании 25 мая заявил, что все фракции поддерживают выход России из Болонской системы.

«Насколько мне известно, все фракции поддерживают позицию министра науки высшей школы. У всех есть понимание, что нам необходимо выходить из Болонской системы», — сказал он.

Володин добавил, что тема отказа от Болонской системы «совершенно очевидно» требует скорейшего рассмотрения и предложил депутатам не откладывать начало ее обсуждения.

Председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, в свою очередь, заявил, что у комитета уже есть «дорожная карта» по изменению системы образования.

«Заявление министра науки и высшего образования — результат последовательной позиции и принципиальной позиции комитета, мы неоднократно обсуждали это с министром, в том числе и с руководителями некоторых фракций Госдумы. Уже есть на эту тему «дорожная карта», как мы будем двигаться», — сказал Кабышев.