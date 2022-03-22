МИД Украины: Действия властей Беларуси осложняют двусторонние отношения

Украина оставляет за собой право на ответ на недружественные действия Беларуси, которая обвинила сотрудников посольства Украины в Минске в «шпионаже».

«Белорусская сторона записала в "шпионы" сотрудников украинского посольства в Минске, которые официально представляют разные ведомства: МО, СБУ, ГНСУ. В широкий доступ были выложены их персональные данные», - заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко/

По его словам, до войны эти сотрудники посольства Украины проводили сотни встреч с официальными представителями Беларуси. По мнению дипломата, такую деятельность вряд ли можно назвать "под прикрытием".

Очередные недружественные заявления белорусских должностных лиц в адрес Украины все больше осложняют двусторонние отношения двух государств, считает спикер.

“Рассчитываем, что конечной целью этой провокации не являются усиление антиукраинской истерии в Беларуси, чтобы оправдать поддержку вооруженной агрессии России против Украины. Оставляем за собой право на ответ на такие недружественные действия Беларуси”, - добавил он.

КГБ Беларуси сегодня заявил о ликвидации резидентуры в украинском посольстве в Минске.