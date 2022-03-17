Генпрокуратура РБ завела дела на советника офиса Зеленского

Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении советника офиса Президента Украины Арестовича по ч.3 ст.361 УК РБ.

«Установлено, что подозреваемый не позднее 17 марта 2022 года записал и разместил в глобальной компьютерной сети Интернет видеоролик с публичными призывами к совершению актов терроризма и диверсий на объектах Белорусской железной дороги, совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.