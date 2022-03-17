Последнее обновление: 17.03.2022 13:39

Советник Зеленского объяснил вечерние разрывы снарядов в Беларуси

Раздавшиеся вечером 16 марта разрывы снарядов, которые были слышны в ряде населенных пунктов на юге Беларуси, не являются провокацией или началом войны между Беларусью и Украиной

Как заявил в эфире украинского ТВ советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, ВС Беларуси проводили плановые ночные стрельбы.

"Вчерашние взрывы – это плановые учения белорусских вооруженных сил, отрабатывали ночные стрельбы", – объяснил Арестович.

Минобороны Беларуси пока не прокомментировало появившиеся накануне в соцсетях видео/аудио материалы с ночными разрывами.

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