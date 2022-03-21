США ограничат въезд в страну некоторым китайским чиновникам

США будут ограничивать визы китайским чиновникам из-за их причастности к "репрессивным действиям" против групп этнических и религиозных меньшинств.

Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Он не назвал фамилии должностных лиц, которым будет ограничен въезд, однако отметил, что они несут ответственность или причастны к репрессиям "против тех, кто исповедует определенные религии и духовные практики, представителей групп этнических меньшинств, диссидентов, правозащитников, журналистов, профсоюзных деятелей, представителей гражданского общества и мирных протестующих в Китае и за рубежом”.

“США осуждают действия китайских чиновников, которые имеют целью преследование, запугивание, контроль и похищения представителей этнических и религиозных меньшинств, в том числе тех, кто ищет безопасности за рубежом, а также граждан Соединенных Штатов, которые выступают от имени этих уязвимых групп населения”, - говорится в заявлении.