Последнее обновление: 05.08.2022 17:18

Китай вводит санкции против Нэнси Пелоси и членов ее семьи

Китай объявил о санкциях против спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси и членов ее семьи за ее визит на Тайвань.

Изначально, китайские власти угрожали сбить самолет с Пелоси на борту, но не только не выполнили угрозу, но даже начали угрожающие учения вокруг Тайваня только спустя почти сутки после отлета самолета Пелоси.

Китай также приостанавливает сотрудничество с США в сфере борьбы с незаконной миграцией и репатриации граждан, в области судопроизводства и юстиции, в борьбе с международной преступностью и наркотиками. Также будут остановлены переговоры двух стран в вопросах изменения климата.

Кроме того, будет заморожен диалог с США на уровне региональных военных командований, отменяются рабочие встречи китайской стороны с представителями Пентагона и представителями Соединенных Штатов в рамках механизма обеспечения безопасности на море.

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