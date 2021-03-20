Китай призвал США отменить введенные из-за Гонконга санкции

Власти Китая осудили санкции США против страны, введенные из-за протестов в Ганконге, и призывают американские власти снять их.

Об этом говорится в сообщении Центрального телевидения Китая (CCTV), передает РБК.

«Действия США, предпринятые в ответ на решение Всекитайского собрания народных представителей (ВНК) улучшить избирательную систему Специального административного района Гонконг, представляют собой грубое вмешательство во внутренние дела Китая и являются «чрезмерными и подлыми», — передает CCTV слова представителя ВНК.

Ранее состоялись переговоры между китайскими и американскими дипломатами в Анкоридже (штат Аляска). На них министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что вводить санкции в канун двусторонней встречи — «это не то, как принято встречать гостей».

В свою очередь глава Госдепартамента США Энтони Блинкен в ходе встречи заявил, что действия Китая в Гонконге, Синьцзяне и Тайване, а также кибератаки на Соединенные Штаты «угрожают основанному на правилах порядку, который поддерживает глобальную стабильность».

В ответ на эти слова глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи сказал, что в США нарушаются права человека, а чернокожих американцев «убивают», отметив, что Вашингтону не следует вмешиваться во внутренние дела КНР.

Американо-китайские отношения за последние годы сильно ухудшились. Это связано в том числе с политикой Китая в Гонконге. В самом Китае в ухудшении отношений обвинили предыдущую президентскую администрации США во главе с Дональдом Трампом. По словам Ван И, Вашингтон стал оказывать сильное давление на китайские власти. Речь идет о «торговой войне», обвинениях в краже технологий, развертывании китайских военных баз в Южно-Китайском море и обвинении Трампом китайских властей в распространении пандемии коронавируса. В том числе он обратился к ООН с требованием наказать Пекин за возникновение коронавируса.