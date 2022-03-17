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Последнее обновление: 17.03.2022 16:36
Польский дезертир Эмиль Чечко найден повешенным в Минске
17.03.2022 17:27
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АФН
Категории:
Беларусь
Власть
Пропаганда
Польский дезертир Эмиль Чечко найден повешенным в Минске, сообщает Следственный комитет Беларуси
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