Последнее обновление: 11.03.2022 17:21

Лукашенко обвинил население Беларуси и России в неправильной реакции на войну в Украине

Лукашенко заявил, что население Беларуси и России неправильно реагирует на войну в Украине и на санкции Запада, но уже через полгода обо всем забудет.

"Я вижу, как наши, ваши ведут себя. Видите ли, не то сделали. Они бы испили эту чашу больше, чем в середине прошлого века, когда эти фашисты на нас двигались. Поэтому это время возможностей. Если мы с вами сориентируемся, поверьте, через полгода, к концу года люди забудут, что это случилось", - сказал Лукашенко на встрече с Путиным в Москве.

Санкции он назвал временем возможностей.

«Сегодня санкции для нас - это время возможностей», - сказал пенсионер.

"Я человек советский, вы из советского периода хорошо знаете: мы всегда, когда были под санкциями, нормально жили и развивались. Просто в силу сложившейся обстановки, даже не с санкциями связано, просто времени мало прошло, наши люди озаботились", - уточнил Лукашенко.

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