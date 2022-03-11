Лукашенко обвинил Украину в развязывании войны против России и Беларуси

Лукашенко утверждает, что вооруженные силы Украины начали превентивные обстрелы (он не уточняет чьей территории) еще за 2 дня до российского вторжения и готовили нападение на Беларусь.

"Благо, что чем дальше, тем больше люди понимают. Не мы на них напали. Не мы! Превентивно ВСУ начали стрелять, когда еще мы с вами за два дня были у вас дома. Мы с вами сидели в вертолете (после переговоров в Кремле 18 февраля – ред). Докладывали постоянно. Они начали. А я вам сейчас покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за шесть часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям - 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез, - они бы атаковали наши войска - Беларуси и России, которые были на учениях", - заявил сегодня Лукашенко.

"Поэтому не мы развязали эту войну. У нас совесть чиста. Хорошо, что начали. Биологическое оружие, самые большие электростанции атомные... И все это было готово - взорвать"…

"Сейчас мы видим, что в Чернобыле творится. Вы меня попросили электричество подвести, а им не надо. Вы понимаете, им не надо. И пускай там что угодно творится, они отпихиваются. Мы силой подвели туда электричество, как я и пообещал - к Чернобыльской станции", - заявил Лукашенко.

"Поэтому люди потихоньку начинают понимать, что есть что, и за кем стоит эта правда. Не сделали бы это за сутки до того, поверьте, через несколько дней мы бы испили всю эту чашу с огромными потерями. Еще раз говорю: они не только по Донбассу готовились нанести удар. Они выстроили позиции для нанесения по Беларуси удара", - убеждает сам себя Лукашенко.

"Поэтому не надо оправдываться ни перед кем. Я вижу, как наши, ваши некоторые ведут себя: видите ли, не то сделали. Они бы испили эту чашу больше, чем в середине прошлого века, когда эти фашисты на нас двигались"…