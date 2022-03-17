Из Сирии ежедневно отправляют до 300 наемников для участия в войне против Украины

Русское командование в Сирии получило указание ежедневно отправлять на войну в Украину до 300 боевиков.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНИАН.

"Командование российской военной базы Хмеймим получило указание ежедневно отправлять в Украину до 300 боевиков", - говорится в сообщении, передает УНИАН.

В частности, 15 марта для участия в боевых действиях против Украины с военной базы Хмеймим (в Сирии) в Россию было отправлено 150 наемников.

"По информации военной разведки Украины, в ближайшее время запланировано перемещение из Сирии в Россию и Беларусь вооружения, военной техники и других ресурсов для обеспечения российских оккупационных войск. Президент Сирии Башар аль-Асад пообещал предоставить России для войны в Украине 40 тыс. боевиков", - заявляют разведчики.

"Во время вербовки наемникам обещают, что они будут выполнять исключительно полицейские функции по наведению порядков на оккупированных территориях, то есть сугубо полицейские функции. Но в последнее время среди наемников начала распространяться информация о непосредственном участии в боевых действиях против украинской армии. Это значительно снизило "боевой дух" сирийцев", - утверждается в сообщении.

В то же время недавно на военную базу Хмеймим из России прибыли более 30 боевиков, которые получили ранения в боях против защитников Украины.

"Это негативно повлияло на морально-психологическое состояние других наемников и привело к отказу части из них участвовать в боевых действиях. Среди сирийских боевиков даже были зафиксированы случаи самоувечья. Часть наемников рассматривают отправку в Россию и Беларусь как шанс дальнейшего дезертирства и нелегальной миграции в страны ЕС", - заявили в разведке.

Ранее украинские разведчики рассказывали, что РФ открыла 14 центров вербовки наемников в Сирии и готовит бойцов из Ливии.