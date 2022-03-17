Последнее обновление: 17.03.2022 08:56

Россия задействовала уже около 75% войск, привлеченных к вторжению в Украину

Россия задействовала уже около 75% своих батальонно-тактических групп, вовлеченных в полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом в Twitter сообщил журналист американского издания Politico Пол Маклири со ссылкой на высокопоставленного представителя Министерства обороны США.

По словам журналиста, чиновник уточнил, что речь идет о 75% от общего количества батальонно-тактических групп, вовлеченных в полномасштабное вторжение, а не об общем составе армии РФ. Однако это все равно значимые цифры, добавил Маклири.

По состоянию на 15 марта враги потеряли (были полностью уничтожены или потеряли боеспособность) до 40% своих подразделений, которые стянули на территорию Украины.

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