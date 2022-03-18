В бомбоубежище под развалинами драмтеатра в Мариуполе остаются около 1,3 тыс. человек

В бомбоубежище Драмтеатра в Мариуполе после вражеского авиаудара остались по меньшей мере 1300 человек, завалы театра никто не разбирает, и у людей нет шансов выбраться.

«...Доподлинно известно, что бомбоубежище уцелело. Однако, оно состоит из трех частей, пострадала ли какая-то из них, неизвестно. Утром из-под завалов, которые разбирали сами мариупольцы, живыми вышли по меньшей мере 130 человек...", - сообщил нардеп Сергей Тарута в Facebook, передает УНИАН.

Он узнал от людей, которые прятались в Драмтеатре и смогли вырваться из Мариуполя, что в бомбоубежище оставались по меньшей мере 1300 человек.

"Сколько людей продолжает находиться под завалами, сколько там раненых и погибших, никто не знает. Понятно только то, что шансов выбраться оттуда у людей нет. Завалы никто не разбирает. Службы, которые должны разбирать завалы, службы спасения и коммунальные, и государственные за дни блокады рашистскими оккупанты физически уничтожены. Убито много медиков...", - добавил Тарута.

Напомним, оккупанты сбросили бомбу на Драмтеатр в Мариуполе вечером 16 марта. В бомбоубежище театра находилось много людей.

17 числа стало известно, что бомбоубежище выдержало атаку врага, и началась операция по спасению пострадавших. В тот же день полк "Азов" сообщил, что противник обстрелял сотрудников СБУ, пытавшихся достать граждан из-под завалов Драмтеатра.