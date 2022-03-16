Украина обещает наказать каждого причастного к удару по Мариупольскому драмтеатру

Нанеся целенаправленный бомбовый удар по месту массового скопления гражданских людей, Россия совершила очередное военное преступление.

Украинские дипломаты приложат максимальные усилия, чтобы каждое лицо, причастное к этому и сотням других преступлений против украинцев, было наказано, заявил спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает УНН.

“Российская авиация сбросила мощную бомбу на драматический театр в Мариуполе. Здание театра было местом пристанища для сотен мариупольцев, которые потеряли свои дома из-за продолжающихся обстрелов города. Режим Путина уже давно пересек границу человечности. Украинские дипломаты приложат максимальные усилия, чтобы каждое лицо, причастное к этому и сотням других военных преступлений против украинцев, было наказано", - написал дипломат.

В заявлении, обнародованном спикером, отмечается, что нанеся целенаправленный бомбовый удар по месту массового скопления гражданских людей, Россия совершила очередное военное преступление.

Это преступление было совершено в то время, когда президент Международного суда ООН зачитывала приказ, который обязал Россию немедленно прекратить все военные действия на территории Украины.

Ранее, украинские СМИ сообщили, что в театре скрывалась почти тысяча гражданских мариупольцев. В настоящее время не известно количество погибших и раненых. Многие мариупольцы прятались в театре с маленькими детьми. Этот театр был прибежищем, в котором спасались от непрерывных обстрелов жители блокадного Мариуполя.