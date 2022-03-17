Вокруг драмтеатра в Мариуполе за 2 дня до бомбардировки была надпись "Дети"

Согласно спутниковым снимкам, перед и позади здания Мариупольского драматического театра за два дня до бомбардировки российской авиации на тротуарах были нанесены надписи большими буквами на русском языке “Дети”, которые видны с высоты.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на снимки Maxar Technologies, пишет УНН.
Частная американская компания Maxar Technologies обнародовала спутниковые снимки, которые, по ее словам, были сделаны 14 марта.
Как сообщалось, в минувший вторник на Мариупольский драматический театр была сброшена мощная авиабомба.
В тот момент в театре прятались люди. По оценкам, речь идет об около тысячи гражданских лиц с маленькими детьми.