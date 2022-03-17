Последнее обновление: 17.03.2022 13:39

Британская разведка: вторжение РФ застопорилось на всех фронтах

По словам британской разведки, российское вторжение в Украину "значительно застопорилось на всех фронтах".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Согласно последнему обзору Минобороны Британии, российские войска достигли "минимального прогресса" на суше, на море и в воздухе за последние дни.

Они "продолжают нести большие потери", а вторжение "в основном застопорилось на всех фронтах".

В то же время украинскую оборону квалифицировали как "стойкую и хорошо скоординированную" и заявили, что подавляющее большинство территории остается под контролем Украины.

Напомним, британский премьер Борис Джонсон заявил, что Украина сейчас "расплачивается" за то, что Запад долгие годы не понимал угрозы, которую представляет собой Путин.

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