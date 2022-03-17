Qualcomm перестала продавать свою продукцию российским компаниям

Американская Qualcomm Inc., один из крупнейших в мире производителей полупроводниковых компонентов, остановила продажи своей продукции компаниям из России.

Об этом компания заявила в твиттере в ответ на призыв вице-премьера Украины Михаила Федорова прекратить все операции и поставки в РФ, передает Интерфакс.

Украинский министр упрекнул Qualcomm в том, что ее продукция по-прежнему доступна в России. Компания ответила Федорову, что "это неверно".

"Мы прекратили продажу продукции российским компаниям и соблюдаем санкции США", - говорится в твиттере Qualcomm.

Кроме того, компания заявила, что "сделала прямые пожертвования гуманитарным организациям" и призвала к мирному урегулированию на Украине.

Ранее США ограничили экспорт "полупроводников, компьютеров, телекоммуникации, оборудование информационной безопасности, лазеров и сенсоров" в Россию из-за военной операции РФ на Украине. К запрету на экспорт в Россию полупроводников присоединилась Япония.