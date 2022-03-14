Bridgestone приостанавливает производство шин в России

Японский концерн Bridgestone намерен приостановить производство автомобильных шин в Ульяновске, поставки в Россию и будущие инвестиции до дальнейшего уведомления, говорится в сообщении компании.

Производство будет приостановлено с 18 марта 2022 года.

"Продолжающийся кризис на Украине затронул многих людей и различные сферы бизнеса. Bridgestone тщательно анализирует его влияние на свою деятельность в этих сложных обстоятельствах. В настоящее время компания сталкивается с серьезными проблемами, вызванными перебоями в цепочке поставок и логистике, волатильностью национальной и иностранной валют, которые серьезно сказываются на возможности обеспечить стабильное производство в России", - поясняются в сообщении причины приостановки, передает Интерфакс

Сообщается, что компания продолжит оказывать поддержку своему персоналу во всех подразделениях и будет выплачивать заработную плату. У Bridgestone 1,1 тыс. сотрудников в России.

"Поскольку ситуация продолжает развиваться, глобальное и региональное руководство Bridgestone будет внимательно следить за изменениями и при необходимости гибко адаптировать планы", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Bridgestone начал производство шин в Ульяновске в мае 2017 года. Мощность предприятия - до 2 млн шин в год.