Последнее обновление: 15.03.2022 22:49

Michelin объявил о приостановке экспорта и производства шин в России

Французский производитель шин Michelin решил приостановить производство в России и временно прекратить экспорт в страну, сообщается на сайте компании.

В компании уточнили, что на российском заводе Michelin в деревне Давыдово (Московская область) работают около 750 человек. Там производят легковые и восстановленные грузовые шины, передает РБК.

«В этом очень сложном и неопределенном контексте приоритетом для Michelin является поддержка всех своих сотрудников, пострадавших от этого кризиса, в том числе сотрудников Michelin в России», — говорится в сообщении.

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