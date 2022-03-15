Bosch в марте приостановит выпуск бытовой техники в Петербурге

Производства бытовой техники германской Robert Bosch в Санкт-Петербурге в ближайшее время приостановятся в связи с прекращением поставок из Европы.

Об этом сообщает "Интерфакс" в российском представительстве Bosch.

Там отметили, что Bosch внимательно изучает последствия санкционных актов и, являясь европейской компанией, имеет обязательства соблюдать правовые требования Евросоюза.

"На этом фоне мы прервали часть наших поставок в Россию. ООО "БСХ бытовые приборы" сообщает, что поставки бытовой техники и производственных материалов из Европейского Союза в Россию временно приостановлены. В связи с приостановкой поставок заводы в Санкт-Петербурге будут вынуждены временно остановить производство, как только исчерпают существующие запасы производственных материалов, что ожидается в середине марта", - сказал представитель компании.

При этом сервисная служба подразделения бытовых приборов продолжает работу в РФ, в том числе в части обеспечения запчастями, не затронутыми приостановкой поставок.

"Заводы Robert Bosch в Энгельсе в настоящее время работают по существующим заказам", - добавили в Bosch.

Компания подчеркивает, что ее группы экспертов находятся в тесном контакте с поставщиками, субпоставщиками и клиентами. "Долгосрочные политические и экономические последствия неясны. Однако очевидно, что мы можем ожидать значительных последствий для нашей деятельности во всем регионе и за его пределами. Мы готовимся к возможным сценариям и постоянно оцениваем нестабильную ситуацию для того, чтобы иметь возможность принять необходимые меры", - сказал представитель Bosch.

ООО "БСХ бытовые приборы" производит в России холодильники и стиральные машины.