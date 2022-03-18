Xerox и Pirelli приостанавливают операции в России

Американская Xerox Holdings Corp. объявила о приостановке поставок продукции в Россию, сообщил главный финансовый директор компании Ксавье Хейсс.

По его словам, компания наблюдает за ситуацией в стране и уже осведомлена о том, что российское правительство потенциально может изъять у нее активы.

Как пояснил Хейсс, в России и Украине Xerox работает под отдельными юридическими лицами. При этом оба подразделения не генерируют значительного объема выручки.

Итальянский производитель шин Pirelli ограничит работу заводов и прекратит инвестиции в Россию, сообщили в пресс-службе компании.

«Инвестиции в Россию приостановлены, за исключением тех, которые связаны с безопасностью. Работа заводов в России будет постепенно ограничиваться теми видами деятельности, которые необходимы для обеспечения выплаты заработной платы и социальных услуг для сотрудников», — говорится в заявлении.

Financial Post отмечает, что Pirelli производит около 10% своих шин в мире на двух заводах в России.

О приостановке производства в России ранее сообщил французский производитель шин Michelin. Компания также временно прекратит экспорт в страну.