Власти США назвали дезинформацией обвинения в разработке биооружия на Украине

Российские обвинения в адрес США о разработке биологического оружия на Украине — это «дезинформация», заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

«Кремль намеренно распространяет откровенную ложь о том, что Соединенные Штаты и Украина ведут деятельность по химическому и биологическому оружию на Украине. <...> Как мы уже говорили, Россия изобретает ложные предлоги в попытке оправдать свои собственные ужасные действия в Украине», — говорится в заявлении.

Прайс подчеркнул, что Вашингтон выполняет свои обязательства по Конвенциям о химическом и о биологическом оружии, не обладает таким оружием и нигде его не разрабатывает, в отличие от Москвы, указал пресс-секретарь, передает РБК.

По мнению Прайса, подобную обвинительную тактику Россия использует, чтобы «оправдать дальнейшие преднамеренные, неспровоцированные и неоправданные нападения на Украину».

Ранее, Белый дом и Пентагон опровергли утверждения о разработке биологического оружия в Украине

США не разрабатывают биологическое оружие на Украине, обвинения в этом абсурдны, сказал на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби.

«Российские обвинения абсурдны и смехотворны. <...> Мы не разрабатываем биологическое оружие на Украине», — сказал он.

Кирби назвал заявления Москвы о биолабораториях на Украине «классической российской пропагандой», а также отметил, что у России есть особенная «схемы игры», когда она обвиняет другую сторону в каких-то действиях, которые сама делает или собирается сделать. «Но у меня нет никаких подтверждений, <...> никаких разведданных, что использование такого оружия планируется на Украине», — добавил он.

С аналогичным заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она назвала утверждения Москвы ложными и отметила, что российскую «пропаганду» подхватил Китай.

«Мы все должны быть начеку, поскольку Россия, возможно, применит химическое или биологическое оружие на Украине или организует операцию под ложным флагом с его использованием. Это четкая закономерность», — написала Псаки в Twitter.