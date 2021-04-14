Из Беларуси с начала протестов уехало почти 15% айтишников

Из Беларуси с начала протестов уехало 14,8% опрошенных айтишников (264 человека).

Это следует из проведенного порталом dev.by анкетирования белорусских ИТ-специалистов.

Треть уехавших пока не решили, возвращаться ли обратно. Еще треть уже определились: останутся за границей при любом раскладе. Хотя еще три месяца назад доля таких специалистов была в 4 раза меньше.

Большинство уехавших — «элита» белорусского ИТ-сектора. Среди всех уехавших 38% — специалисты уровня Senior. На втором месте специалисты уровня Middle (27,3%), на третьем — специалисты уровня Lead (26,5%).

В анкетировании приняли участие 1778 ИТ-специалистов. 42% респондентов работают/работали в аутсорсинговых компаниях, треть — в продуктовых. Большинство респондентов — разработчики.

Как выяснилось, большинство ИТ-специалистов, почти 90% (89,8%), уехали из страны после событий августа 2020 года.

Польша остается для белорусских айтишников самым популярным вариантом для переезда. Её выбрали больше половины релокантов. Причем за последние три месяца процент уехавших в Польшу айтишников вырос.

Украина и Литва остаются в топ-3 самых популярных локаций для белорусских айтишников, но с большим отставанием от Польши.

В топ-5 самых популярных локации по итогам апрельского анкетирования оказалась Грузия. Некоторые сотрудники нашли варианты для работы в Испании, Бельгии Сербии, Италии, Черногории, Болгарии.