Войска России обстреливают украинские больницы и медтранспорт

Российские захватчики проводят целенаправленные обстрелы медучреждений и медтранспорта, нарушая право на жизнь и здоровье украинцев. Об этом сообщила в Телеграме Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова.

«Совершая захватническое нападение на Украину, войска Российской Федерации проводят целенаправленные обстрелы медицинских учреждений и медицинского транспорта, нарушая право на жизнь и здоровье украинцев», – уточнила украинский омбудсмен, которую цитирует Укринформ.

По ее словам, Конвенцией о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 г., Конвенцией об улучшении судьбы раненых и больных в действующих армиях от 12 августа 1949 г., Дополнительным протоколом к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., который касается защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I), установлены строгие требования по защите медицинского персонала, медицинского транспорта и лечебных учреждений.

Она отметила, что международное гуманитарное право запрещает во время вооруженных конфликтов нападения на медицинский персонал и объекты.

«Но враг коварно целится по больницам и убивает медиков. Под Киевом оккупанты расстреляли врача Н. Калабину, которая пыталась спасти раненого ими ребенка. Из артиллерии обстреляна больница №3 в Харькове, Васильевская больница в Запорожской области, военный госпиталь под Киевом, роддомы в городах Житомире и Мариуполе и многие другие заведения», - отметила она.

При этом, по данным Денисовой, захватчик отказывает в установлении «зеленых коридоров» для того, чтобы можно было вывезти раненых и мирное население и доставить медикаменты, оставляя как украинцев, так и собственных военных на смерть.

По ее убеждению, такие действия российских военных – очередное свидетельство геноцида украинского народа и должны быть учтены уголовным судом в Гааге.

«Обращаюсь к Делегации Международного Комитета Красного Креста в Украине в рамках своего мандата содействовать установлению «зеленых коридоров» для вывоза мирных жителей и раненых из населенных пунктов, где проводятся активные боевые действия, и предоставления надлежащей гуманитарной помощи», - проинформировала украинский омбудсмен.

Также она призвала международное сообщество учесть эти факты уничтожения мирных украинцев, максимально усиливать санкционное давление на государство-террориста и, наконец, принять решение о закрытии неба над Украиной.

"Украина борется не только за себя, Украина борется за весь цивилизованный мир", - написала она.

Как сообщалось, 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. С тех пор войска РФ неоднократно нарушали законы и обычаи ведения войны: обстреливают мирное население, в том числе из запрещенного оружия, используют гражданских как «живой щит» и т.д.

Украина направила иск против Российской Федерации в Международный суд ООН в Гааге. Прокурор МКС Карим Хан инициировал начало полноценного расследования ситуации в Украине.