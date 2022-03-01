Зеленский назвал терроризмом ракетный удар по центральной площади Харькова

Зеленский в своем видеообращении назвал актом терроризма утренний ракетный удар по центру Харькова.

«Харьков. Удар крылатой ракетой в самую большую площадь Европы, в площадь Свободы. Десятки жертв — вот такая цена свободы. Вот такое утро свободы Украины», — сказал он.

«Это террор против города. Это террор против Харькова, террор против Украины. На площади не было военной цели, как и в тех жилых районах Харькова, по которым бьют из реактивной артиллерии», — подчеркнул он.

По словам Зеленского, ракетный удар был нанесен со стороны Белгорода.

"Это не одиночный ошибочный залп, а преднамеренное уничтожение людей. За это преступление обязательно будет международный трибунал", - заявил Зеленский.

Представитель Кремля сегодня вновь утверждал, что российские войска не осуществляют ударов по гражданским объектам и жилому комплексу.

"Российские войска в ходе специальной операции не осуществляют каких-либо ударов по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. Это исключено", - сказал Песков.