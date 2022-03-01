Последнее обновление: 01.03.2022 16:01

Песков не располагает данными о потерях России в Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не располагает данными о потерях Вооруженных сил (ВС) РФ в ходе военной операции на Украине.

"Мы не обладаем такой информацией. Я не располагаю какой-либо информацией и не могу вам ее предоставить", - сказал он журналистам во вторник, предложив дождаться конца «операции» для получения ответа на вопрос о потерях России в ней.

Пескова спросили, докладывают ли Путину о потерях российской стороны.

"Президенту РФ докладывают полную информацию о том, как проходит эта операция, полная информация докладывается", - ответил пресс-секретарь.

Ранее по теме


<Февраль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28123456
78910111213
Март 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование