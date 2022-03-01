МУС в Гааге намерен расследовать возможные военные преступления в Украине

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге займется расследованием предполагаемых военных преступлений и преступлений против человечества, совершенных на территории Украины.

Об этом главный прокурор МУС Карим Хан сообщил в понедельник, 28 февраля. Расследование будет начато "как можно скорее", добавил он.

По словам Хана, расследования изначально касаются возможных преступлений, которые были совершены до военного вторжения России в соседнюю страну. Однако с учетом проникновения российских сил на украинскую территорию генпрокурор МУС намерен расследовать "любые новые предполагаемые преступления", подпадающие под юрисдикцию его управления, передает DW..

Ни Украина, ни Россия не являются государствами - участниками МУС. Однако официальный Киев дважды воспользовался своей прерогативой, чтобы юридически признать юрисдикцию суда в Гааге в отношении предполагаемых преступлений, совершенных на украинской территории, указал генпрокурор МУС.

Так, суд уже расследовал инциденты, связанные с подавлением проевропейских протестов в Киеве в 2013-2014 годах, а также с аннексией Крыма Россией в 2014 году и появлением сепаратистских пророссийских образований на востоке Украины. "Есть достаточные основания полагать, что в Украине были совершены как военные преступления, так и преступления против человечности", - заявил генпрокурор.

Хан поручил своей команде изучить все возможности сохранения улик. Теперь он должен получить разрешение Палаты предварительного производства МУС на начало расследования.

Генпрокурор МУС призвал государства-участники поддержать расследование, в том числе финансовыми средствами и предоставлением сотрудников. "Важность и безотлагательность нашей миссии слишком серьезны, чтобы считаться заложником отсутствия средств", - подчеркнул он.

Президент РФ Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее "специальной военной операцией в Донбассе" с целью защитить людей, которые "подвергаются геноциду". Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли ЕС и ООН. Запад обвинил его во лжи.