Полиция Литвы расследует факт замены госфлага на БЧБ у посольства РБ в Вильнюсе

Полиция Литвы проводит расследование инцидента у посольства Беларуси в Вильнюсе, сообщил столичный комиссариат полиции.

"На территорию посольства Беларуси в воскресенье проник посторонний человек, который снял вывешенный у дипмиссии белорусский государственный флаг и вместо него вывесил флаги Украины и бело-красно-белый флаг", - говорится в сообщении.

Полиция задержала «преступников»: одному из задержанных 32 года, другому - 27 лет. У них была трехлитровая емкость с горючей жидкостью. При задержании полиция заметила следы копоти на каменной ограде посольства.

В воскресенье у посольства Беларуси проходила акция в поддержку Украины с осуждением белорусских властей за предоставление своей территории российским войскам для вторжения в Украину.