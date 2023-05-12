Последнее обновление: 12.05.2023 18:23

СК РБ возбудил дело в отношении напавшего на военных водителя грузовика

Следственный комитет РБ возбудил уголовное дело в отношении 50-летнего водителя автомобиля DAF, который вечером 11 мая на автодороге М-5 «Минск-Гомель» вблизи деревни Ясень, проезжая мимо остановившейся военной транспортной колонны, произвел подрыв неустановленного устройства, самостоятельно изготовленного из пиротехнических изделий, бросив его в сторону военнослужащих и военной техники.

«Водитель попытался скрыться. В ходе преследования его автомобиль был блокирован военнослужащими, а он сам - задержан. Установлено, что кабина автомобиля мужчины обклеена экстремистской символикой, а в мобильном телефоне - множество подписок на радикальные каналы, признанные экстремистскими», - говорится в сообщении ведомства.

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