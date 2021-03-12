Последнее обновление: 12.03.2021 17:42

Прокуратура РБ возбудила дело из-за повреждения электрокабелей на Нафтане

Прокуратура Витебской области возбудила уголовное дело по факту умышленного повреждения имущества ОАО «Нафтан».

«Согласно материалам дела, неустановленное лицо с октября 2020 года по 5 марта 2021 года на строительном объекте ОАО «Нафтан» в г.Новополоцке повредило 11 кабелей электрического обогрева с рабочим напряжением в 380 В – забило внутрь изоляции и медных жил металлические предметы, похожие на гвозди», - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры РБ.

Предприятию причинен ущерб в значительном размере на сумму не менее 4675 рублей.

Не хотелось бы нагнетать, но, похоже, партизанская активность беларусов не ограничивается только рельсовой войной.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Февраль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
1234567
Март 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
22232425262728
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование