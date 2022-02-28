Власти хапуном отреагировали на антивоенные настроения и смелость беларусов

Белорусские власти жестко отреагировали на антивоенные настроения беларусов, посмевших проявить смелость и выйти на акции после полутора лет тотальной зачистки.

Масштаб проявления этой смелости оказался очень неприятным и неожиданным для режима в Минске, который воочию убедился, что ничего не закончилось: страна ждет и хочет перемен.

Реакция вылилась в массовые задержания граждан, протестовавших против «войны» в Украине и возможного участия белорусских военных в этой агрессии.

По данных волонтеров число задержанных в Миске 27 февраля на данный момент оценивается в 525 человек, но отмечается, что реальные итоги массового хапуна будут известны позже. Списки задержанных будут уточняться в понедельник весь день. Кроме того, надо принимать во внимание отложенные последствия: многих отпустили домой, предварительно записав данные. Также, сегодня следует ждать обновленных данных о задержанных по всей стране, поскольку протесты и пикеты прошли не только в Минске.