СК РБ: Задержаны «более 10 организаторов» за призывы к «экстремистским действиям»

Следственный комитет Беларуси сообщил, что уже задержаны более 10 организаторов, которые в экстремистских телеграм-каналах и на различных информационных ресурсах призывали к массовым несанкционированным акциям и действиям, направленным на срыв проводимого в стране референдума.

«…возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса Республики Беларусь», - говорится в сообщении ведомства.

«Кроме того, проводится работа с иными задержанными за нарушение общественного порядка. Устанавливается их причастность к совершению преступлений. Их действия будут квалифицированы по соответствующим статьям Уголовного кодекса, согласно роли каждого в совершенных преступлениях», - сказано в сообщении. – «По всей стране совместно с органами внутренних дел устанавливаются иные активные участники групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.