Член президиума БСДП арестована по 342 статье

Член Президиума Белорусской социал-демократической партии (БСДП) Людмила Волкова находится на Окрестина и была задержана 19 января по ст.342 УК РБ (часть статьи не уточняется).

Как сообщает пресс-служба партии, силовики задержали Волкову по месту работы, за тем провели обыск у нее дома.

Волкова является одним из администраторов телеграм-канала БСДП. Как только ее телефон попал в руки правоохранительных органов, официальная символика БСДП на TG-канале была заменена государственной эмблемой, а все подписчики канала удалены. Телеграм-канал партии не является экстремистским.

Кроме того, вчера стало известно, что задержан писатель и журналист Северин Квятковский.

По данным телеграм-канала волонтеров «Списки задержанных», 19 января были задержаны 3 человека, не включая Квятковского. Всего с 16 января были задержаны 12 человек.

Вечером в среду, в офисе A1 прошли обыски в рамках дела об аресте пресс-секретаря компания Николая Бределева. Согласно сообщениям медиа, силовиков интересовали персональные девайсы ряда сотрудников и доступ к этим девайсам.