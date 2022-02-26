Канада ввела санкции против Путина, "белорусских лидеров"

Канада ввела пакет жестких санкций против России из-за нападения на Украину, ограничения персонально коснулись президента Владимира Путина.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила министр финансов Канады Христя Фриланд.

"Сегодня мы делаем дальнейшие шаги. Мы накладываем санкции на президента Путина за его варварское нападение на Украину. Мы требуем немедленно изъять Россию из международной банковской системы SWIFT. Мы накладываем санкции на белорусских лидеров, причастных к вторжению в Россию. Мы передадим пожертвования Красному Кресту в поддержку украинского народа. Мы вместе с нашими союзниками и храбрым народом Украины в их борьбе за свою демократию – и нашу. Слава Украине!",- заявила Фриланд.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о ряде новых санкций против России в ответ на эскалацию военного давления Кремля на Украину. Ограничения ввели после того, как Путин признал Л/ДНР.