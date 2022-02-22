Канада и Австралия ввели санкции против России из-за ДНР и ЛНР

Власти Канады и Австралии ввели против России санкции из-за признания отколовшихся от Украины Л/ДНР.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о «первом раунде» экономических санкций, передает CTV. Ограничения коснутся депутатов, которые поддержали признание независимости ДНР и ЛНР. Кроме того, канадцам запретили финансовые операции с этими регионами.

«Признание является нарушением обязательств России по Уставу ООН. Канада также осуждает действия российских военных, включая распоряжения об их продвижении на Украину, что определенно является нападением на суверенитет и территориальную целостность Украины», — заявил Трюдо.

О санкциях заявил и премьер Австралии Скотт Моррисон, они будут введены против ряда российских физлиц, передает РБК.

«Сначала мы введем запрет на въезд и точечные финансовые санкции в отношении восьми членов Совета безопасности Российской Федерации», — уточнил Моррисон.

Кроме того, власти расширят действующие санкции, «которые касаются Крыма и Севастополя»: теперь они будут распространяться «на регионы Донецка и Луганска».