Последнее обновление: 24.02.2022 14:19

Лукашенко: Путин обещал расценивать нападение на Беларусь как на Россию

Лукашенко утверждает, что получил заверения Путина в том, что российское руководство будет рассматривать нападение на Беларусь как на Россию.

"У нас есть совместная группировка, часть ее находится на западных рубежах Российской Федерации. Я говорю ему не использовать часть этой группировки, чтобы она была зарезервирована на всякий случай, если что-то произойдет. Ответ (Путина): "Я тебе обещаю и клянусь, что любое нападение или хоть один шаг через границу на территории Беларуси - это будет означать, что они атакуют Россию", - заявил сегодня Лукашенко.

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