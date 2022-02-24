Лукашенко раскрыл детали разговора с Путиным

Лукашенко сегодня на оперативном совещании с военными рассказал о подробностях разговора с Путиным о ситуации в Украине.

Он напомнил, что Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Сегодня рано утром Лукашенко и Путин в телефонном разговоре обсудили, как развивается ситуация в этом регионе.

"Он подробнейшим образом посвятил меня в ситуацию и, самое главное, в развитие этой ситуации. Как он заявил, цель проведения операции однозначна: это прекращение геноцида народа в Донецкой и Луганской областях", - заявил Лукашенко.

Лукашенко впервые публично признал, что после проведения совместного учения на территории Беларуси осталась часть группировки российских войск.

"Чтобы не было инсинуаций: во время последней встречи в Москве я лично предложил Путину оставить некоторое количество Вооруженных Сил Российской Федерации на юге нашей Беларуси. Почему? Мне не стыдно об этом сказать: мы не были готовы прикрыть южное направление в данной ситуации, поскольку украинские подразделения - военные, не пограничные - выдвинулись к границе и начали проводить там маневры. Мы это видели, но у нас там никогда не было войск. Поэтому я предложил какую-то небольшую часть (российских войск) оставить там, на южных границах, пока мы своими Вооруженными Силами не заменим их", - утверждает Лукашенко.

"Путин согласился. Подчеркиваю, что он мне сказал: "Ты прав, надо оставить. Это еще один шанс обезумевшим политикам в Украине сделать соответствующие выводы. Может быть, они поймут, что надо сесть за стол переговоров и принять решения о мире. Не должны братские народы воевать". Вот о чем мы договорились. А не то, что мы там готовили какую-то против Украины войну. Еще раз подчеркиваю: для того, чтобы, как он сказал, украинцы, руководство и политики Украины еще раз сделали выводы и поняли, что надо решать за столом переговоров эти вопросы", - подчеркнул Лукашенко.