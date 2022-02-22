Лукашенко предлагает Украине отмахнуться от заокеанских хозяев

Лукашенко предложил Украине жить в мире и согласии, предупредив, что не позволит Киеву стрелять русских в спину через Беларусь.

"Вы помните мою позицию: мы всегда предлагали мир. И с этой высокой трибуны в этот острый период я хочу еще раз обратиться, после встречи с президентом России, к украинскому народу и руководству, если они еще не перешли красную черту: давайте сделаем так, чтобы мы, славяне, всегда жили в мире и согласии", - заявил Лукашенко, выступая по случаю 23 феваля.

«Все проходит: не только противостояния и конфликты, но и самые страшные войны. Все проходит, забывается. Вся проблема в том, насколько глубокий шрам будет в сердцах наших славянских народов после наших конфликтов. Поэтому еще раз предлагаю: остановитесь, отмахнитесь от этих заокеанских хозяев. Никакого счастья они вам не принесут. Как только вы станете им неугодными, они вас выбросят на помойку истории. Это наш путь - путь миролюбия и согласия", - сказал он.

"Но те, кто точит штыки прежде всего на западе нашей страны, помните: мы предателями никогда не были и не будем. И, как вы планируете, расстрелять русских в спину через Беларусь у вас не получится», - предупредил Лукашенко.

«Поэтому еще раз повторяю: надо успокоиться, взять голову в руки и принять правильное решение в интересах народов. Народы, которые погибнут, не дай бог, начнется война, не хотят этой войны, они не хотят погибнуть. Они хотят жить, как все. Вот наша незыблемая позиция. Я ее вам откровенно излагаю. Но еще раз хочу подчеркнуть: никакой паники, никакого безумства. Как жили мы, так и будем жить"…

Лукашенко также заявил, что ему нечего стыдиться на фоне сложившейся ситуации.

«Мы всегда сеяли только мир, и нам стыдиться нечего: ни за то противостояние Украины с Россией, Донбассом, Донецком, Луганском. Вы помните мою позицию: мы всегда предлагали мир», - заметил он.