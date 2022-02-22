Власти Беларуси понимают и уважают решение Путина признать Л/ДНР

Власти Беларуси с "уважением и пониманием" воспринимают решение России о признании независимости Л/ДНР, говорится в сообщении МИД РБ.

"Мы с уважением и пониманием воспринимаем решение российской стороны о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Этот шаг России имеет не только политическое, но и серьезное человеческое, гуманитарное измерение, учитывая число российских граждан, проживающих на данных территориях и испытывающих лишения на протяжении почти восьми лет. Белорусам, как никому другому знакомы ужасы войны, а стремление жить в мире и согласии между народами – в нашем генетическом коде», - говорится в заявлении.

«Беларусь всегда активно и последовательно выступала за мирное урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. Мы и сейчас считаем дипломатические методы приоритетными и готовы всемерно способствовать этому процессу. Приветствуем заявления российской стороны об открытости к дипломатии в данном контексте", - также сказано в заявлении.

МИД РБ утверждает, что признание Л/ДНР стало «прямым следствием стремительного роста напряженности в восточно-европейском регионе, а также деградацией создававшейся десятилетиями системы международной безопасности, дискредитацией и нивелированием авторитета таких важнейших источников мира и безопасности, как ООН и ОБСЕ, обесцениванием международных договоров и соглашений, равно как и отказа от своих прямых обязательств по ним».

«Растоптанные гарантии Великобритании и США в отношении Беларуси по Будапештскому меморандуму тому красноречивый пример», - сетует МИД.

Ведомство Макея также напоминает «об особой ответственности США и Евросоюза в нагнетании обстановки в нашем регионе».

«Необходимо перестать провоцировать насилие, накачивать Украину и страны Балтии войсками и оружием, вводить незаконные санкции», - требует режим Лукашенко.