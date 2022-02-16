Последнее обновление: 16.02.2022 16:07

Путин и Лукашенко встречаются 18 февраля

Встреча Путина и Лукашенко пройдет в Кремле 18 февраля, сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Кремля.

На переговорах будут обсуждаться двустороннее сотрудничество и актуальные проблемы европейской безопасности, заявили в Кремле.

«…на встрече обсудят широкий круг вопросов. В их числе тематика развития торгово-экономического сотрудничества, актуальные вызовы безопасности в регионе и совместные действия по обеспечению национальных интересов двух стран, международная проблематика», - сообщила пресс-служба Лукашенко.

Ранее по теме


<Январь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Февраль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28123456
78910111213
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование